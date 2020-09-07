3 فنانين فقط في جنازة الفنانة عايدة كامل.. فيديو وصور

غاب معظم الفنانين عن جنازة الفنانة الراحلة عايدة كامل التي شيعت الي مثواها الاخير منذ قليل . لم يشارك في تشيع الجثمان الا ثلاث فنانين فقط هم أشرف زكي نقيب المهن التمثلية والفنان منير مكرم عضو مجلس ادارة النقابة والفانة رجاء حسين. الجدير بالذكر رحلت عن عالمنا صباح اليوم الفنانة الكبيرة عايدة كامل. يذكر أن الفنانة عايدة كامل نشرت مؤخرا تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن دخولها المستشفى بعد تعرضها إلى وعكة صحية شديدة.

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