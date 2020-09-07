تقف إلى جانب جورج كلوني .. نيرمين الفقي تنشر صورة مفبركة

نشرت الفنانة نيرمين الفقي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وظهرت "الفقي" في صورة مفبركة برفقة النجم العالمي جورج كلوني، وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة نيرمين الفقي ولاقت الصورة العديد من التعليقات". وأحدث أعمال الفنانة نيرمين الفقى، مشاركتها في حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3". حكاية "ما يطلبه المستمعون"، من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، بطولة نيرمين الفقي وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.

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