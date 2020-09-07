الحب الوحيد في حياتي.. ساموزين يهنئ ابنته ألكسندرا بعيد ميلادها

هنأ المطرب ساموزين، ابنته، بعيد ميلادها، ونشر صورة لها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلق سامو زين على الصورة: "اليوم هو يوم خاص لأنه اليوم الذي أتيت فيه إلى هذه الحياة، وكنت أحملك بين ذراعي، لم أشعر أبدًا بهذه السعادة من قبل في حياتي، لم أصدق أنني أنعمت بملاك، ابنتي جميلة ستعزز حياتي. كان عمري 20 عامًا فقط، وهو أصغر منك الآن، ولدي طفل رقيق مليء بالطاقة والعاطفة والأحلام، هذا هو سبب تسمية اليكس! هل تعلمي ما معنى اليكس ؟؟؟"

وتابع قائلا : هذا يعني بالنسبة لي مشاركة الحب مهما كانت الظروف. عزيزتي أليكس ، لقد أحببتك في ذلك الوقت، وسوف أحبك دائمًا، ابنتي الجميلة.. عيد ميلاد سعيد إلى الحب الوحيد في حياتي الكسندرا ابنتي الحلوة.

و اضاف ساموزين :"حلمي هو أن أراك وأحملك بين ذراعي وأخبرك كم اشتقت لك ومدى شعوري تجاهك وكم اشتاق لكي.. لا أعرف لماذا كانت لدي الشجاعة لأخبرك بهذا الآن ولكن الحقيقة هي أنك لم تغيب أبدًا عن عقلي".

وأنهي حديثه :"من كل قلبي أسأل "الله" أن يوفقك ويحفظك وأن تتحققي كل أمنياتك. شيء أخير تأكدي من أنني سأكون دائمًا بجانبك عندما تحتاجني وستظلي دائمًا قلبي وحبي"

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