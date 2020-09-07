الحب الوحيد في حياتي.. ساموزين يهنئ ابنته ألكسندرا بعيد ميلادها

وتابع قائلا : هذا يعني بالنسبة لي مشاركة الحب مهما كانت الظروف. عزيزتي أليكس ، لقد أحببتك في ذلك الوقت، وسوف أحبك دائمًا، ابنتي الجميلة.. عيد ميلاد سعيد إلى الحب الوحيد في حياتي الكسندرا ابنتي الحلوة.
و اضاف ساموزين :"حلمي هو أن أراك وأحملك بين ذراعي وأخبرك كم اشتقت لك ومدى شعوري تجاهك وكم اشتاق لكي.. لا أعرف لماذا كانت لدي الشجاعة لأخبرك بهذا الآن ولكن الحقيقة هي أنك لم تغيب أبدًا عن عقلي".
وأنهي حديثه :"من كل قلبي أسأل "الله" أن يوفقك ويحفظك وأن تتحققي كل أمنياتك. شيء أخير تأكدي من أنني سأكون دائمًا بجانبك عندما تحتاجني وستظلي دائمًا قلبي وحبي"
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كان ساموزين قد وعد جمهوره بتقديم حفل "لايف" عبر الإنترنت خلال الأيام القليلة المُقبلة، مؤكدًا أنه بدءًا من يوم الأحد الموافق 12 أبريل، سيعلن مفاجأة
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