بنجاح أغنيته الجديدة "يا حبيبى" عبر صفحته على إنستجرام.

وعلق محمد رمضان قائلًا: "الحمد لله..يا حبيبى ثقة فى الله نجاح".

اقرأ أيضًا: Advertisements فيما حققت أغنية "يا حبيبي" لـ محمد رمضان وميتري جيمس نجاحا كبيرا جدًا حيث كسرت حاجز النصف مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب". تقول كلمات الأغنية: "هقولك كلمة واحدة ابرك من كلام كتير .. مبعرفش أكون رومانسي .. لكن عليكي بغير .. مش بثبتلك إني جامد ولا عايز ابان تقيل أنا أنا أنا بناديكي". يا حبيبي بناديكي .. تعاليلي بناديكي .. أنا هنا بناديكي .. تعاليلي بناديكي .. يا حبيبي بناديكي

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر محمد رمضان يحتفل بتصدر "يا حبيبي" التريند فى مصر والعالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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