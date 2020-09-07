الفورمة... محمد عز يستعرض عضلاته عبر انستجرام

وظهر محمد عز في الصورة وهو يستعرض عضلاته و يرتدي تيشرت حملات ونظارة شمس و سلسله.

وتفاعل مع محمد عز عددا كبيرا من متابعيه، وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي: - وحشتنا اووي - الفورمه - حبيب قلبي العالمي اقرأ أيضًا : يذكر أن محمد عز شارك كضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، والذي يحكى سيرة شهيد الصاعقة البطل أحمد منسي، ويقوم ببطولته أمير كرارة.

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