فن ومشاهير

بالرغم من إيقافها.. ريهام سعيد تصل إلى مليون متابع على إنستجرام

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نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة لها احتفالًا بوصول عدد متابعيها إلى مليون متابع على إنستجرام عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام "إنستجرام". 
وعلقت ريهام سعيد قائلة :"عارفه كويس إن عدد الفولورز ملوش علاقه بحب الناس ولا حجم الجمهور لكن انا ممتنه و فوق راسي من فوق ان في سنه و احده ييجي مليون فولو و انا موقوفه و مش ينزل حاجه يتم متابعتها و لا صور و لا تيك توك و لا حاجه تابعوني عشانها ".

وأضافت :"تابعتوني عشان بتحبوني و انا لكل متابع بحبك و بقدرك ومتشكره جدًا علي تقديرك . شكرًا بجد شكرًا".

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يذكر أنه فى الفترة الأخيرة نشبت خلافات حادة بين ريهام سعيد وصديقتها ريم البارودى ووصلت للقضاء، مما دفع أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، للتدخل.

وسبق أن أصدر المجلس الأعلى للإعلام ، قرارا ، بوقف ريهام سعيد عن العمل الإعلامي لمدة عام، بسبب تنمرها على أصحاب السمنة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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