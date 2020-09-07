بالرغم من إيقافها.. ريهام سعيد تصل إلى مليون متابع على إنستجرام

وأضافت :"تابعتوني عشان بتحبوني و انا لكل متابع بحبك و بقدرك ومتشكره جدًا علي تقديرك . شكرًا بجد شكرًا".
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يذكر أنه فى الفترة الأخيرة نشبت خلافات حادة بين ريهام سعيد وصديقتها ريم البارودى ووصلت للقضاء، مما دفع أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، للتدخل.
وسبق أن أصدر المجلس الأعلى للإعلام ، قرارا ، بوقف ريهام سعيد عن العمل الإعلامي لمدة عام، بسبب تنمرها على أصحاب السمنة
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