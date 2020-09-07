نشرت شام الذهبي ، ابنة الفنانة أصالة صوره جديدة لها مع رضوي الشربيني عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت شام على الصورة قائلة: "مفيش كلمات ممكن توصف انتي ايه بالنسبه لي أنتي أختي وصحبتي وقدوتي! بحبك اوي يا سوبر وومن". حيث قامت رضوي الشربيني بالرد عليها قائله " انا بحبك حب مايتوصفش و انتي بالنسبه لي بنتي مش اختي الصغيره..يارب يحميكي و يحفظك و يسعدك و يخليلك امك الست الجدعه اللي عرفت تربي و اخواتك و كل الناس اللي بتحبك يا اطيب واحدة في الدنيا.. بحبك يا شام". وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي: - ربنا يخليكوا لبعض - قمرات انتوا الاتنين Advertisements - بحبكم اووي اقرأ أيضا: واحتفلت الفنانة أصالة بخطوبة ابنتها "شام" وسط حالة من السعادة البالغة في أجواء عائلية داخل منزلها. وقد اقتصر الحفل على تجمع عائلي وعلى الأصدقاء فقط. وعلى جانب الآخر تواصل أصالة التحضير لألبومها الخليجي المقرر طرحه قريبا، بعد آخر ألبوماتها "في قربك" الذي ضم أغاني باللهجة المصرية.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ابنة أصالة لـ رضوى الشربيني: انتي قدوتي.. ورضوى ترد: "أمك عرفت تربي" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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