هاني عادل يحضر مفاجأة لجمهوره بمناسبة عيد ميلاده

شارك الفنان هاني عادل، فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق هاني عادل على الفيديو قائلا: "بمناسبه عيد ميلادي ان ا محضرلكم كذا مفاجآه..مستنيكم ".
وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:
- كل سنه و انت طيب يا فنان
- اييه هيا
- ايوووه بقي
يذكر أن آخر أعمال هاني عادل مسلسل "ليه لأ"، وهو من بطولة أمينة خليل، محسن محيي الدين، هالة صدقي، عمر السعيد، شيرين رضا، ومحمد الشرنوبي.
وشارك هاني عادل ايضا في مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" والتى تحمل اسم "براد شاى" بطولة هبة مجدى، وعبير صبرى، تأليف عمرو ياسين، وإخراج محمد سلامة.
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