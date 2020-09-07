نشر موقع دوت الخليج اليوم مجموعة من الأخبار الفنية لعدد من أبرز نجوم الفن جاء أبرزها على النحو التالى..
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" فيديو للفنان عمرو دياب بصحبة دينا الشربيني في احدى حفلات الوسط الفني ووسط تفاعل كبير من الحاضرين مع أغاني عمرو دياب.
كشفت الفنانة لقاء سويدان أن قرار الاعتزال تسبب لها في ضيق شديد لأسباب عديدة ما أدى إلى تراجعها عنه.
نشرت الإعلامية هبة الأباصيرى صورة لها عقب تعرضها لحادث أصاب قدمها بالكسر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
حالة من الحزن تسيطر على الفنانة فريدة سيف النصر بعد تعرض ابنها الى حادث أثناء تواجده في الساحل الشمالي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نشرة الفن.. وفاة الفنانة عايدة كامل.. وكسر في قدم هبة الأباصيري بعد تعرضها لحادث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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