وصلة مدح.. أكرم حسنى ينشر مقطع من أغنية حميد الشاعرى ويكتب له رسالة

نشر الفنان أكرم حسنى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو جديدا.

وكان الفيديو عبارة عن مقطع من أغنية للنجم حميد الشاعرى.

وعلق أكرم حسنى قائلًا: " حميد الشاعري .. الأسم اللي لما يتذكر يتذكر معاه تاريخ طويل من النجاحات سواء لأغانيه هو شخصيا أو للنجوم الكتير اللي حميد كان له فضل كبير بعد ربنا في نجاحهم".

وتابع أكرم حسنى: "حميد الشاعري على المستوى الفني يعني ذكريات كتير و اغاني حلوة كتير و لون في حتة لوحده اما بقي علي المستوي الشخصي فهو صديقي و حبيبي و صاحب أفضال كتير عليا بطيبه قلبه و كرمه اللي الجميع يشهدله بيه .. ألف مبروك يا حبيبي الألبوم الجديد و مستنيه بفارغ الصبر".

اقرأ أيضًا:

يذكر أن أكرم حسنى شارك فى أوبريت أنت أقوى، مع المطربين محمد منير وتامر حسني وكارول سماحة وسميرة سعيد ووائل جسار والتونسي صابر الرباعي.