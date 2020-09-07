وصلة مدح.. أكرم حسنى ينشر مقطع من أغنية حميد الشاعرى ويكتب له رسالة

وكان الفيديو عبارة عن مقطع من أغنية للنجم حميد الشاعرى.
وتابع أكرم حسنى: "حميد الشاعري على المستوى الفني يعني ذكريات كتير و اغاني حلوة كتير و لون في حتة لوحده اما بقي علي المستوي الشخصي فهو صديقي و حبيبي و صاحب أفضال كتير عليا بطيبه قلبه و كرمه اللي الجميع يشهدله بيه .. ألف مبروك يا حبيبي الألبوم الجديد و مستنيه بفارغ الصبر".
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يذكر أن أكرم حسنى شارك فى أوبريت أنت أقوى، مع المطربين محمد منير وتامر حسني وكارول سماحة وسميرة سعيد ووائل جسار والتونسي صابر الرباعي.
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