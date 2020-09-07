منة شلبي تكشف سبب عزوفها عن الزواج

قدمت الفنانة منة شلبي إسكتش استعراضيًا ساخرًا حول سبب عزوفها عن الزواج خلال مشاركتها كضيفة في حلقة من برنامج «SNL بالعربي».

وظهرت «منة» وهي تجيب عن سبب عدم زواجها حتى الآن حين وجهت لها السؤال الفنانة الشابة ميرنا جميل، ثم الفنان طوني ماهر، اللذين يقدمان البرنامج «ماتحوزتيش ليه لحد دلوقتي؟ العطلة منين؟».

وردت «منة»: «نصيب.. محدش بياخد أكثر من نصيبه» ومع إعادة توجيه السؤال لها، ردت «منة» من خلال أغنية قدمتها ورقصت عليها «تربست الباب.. والمفتاح خبيته».

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