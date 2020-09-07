فن ومشاهير

منة شلبي تكشف سبب عزوفها عن الزواج

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ثقافة و فن 0 تبليغ

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منة شلبي

قدمت الفنانة منة شلبي إسكتش استعراضيًا ساخرًا حول سبب عزوفها عن الزواج خلال مشاركتها كضيفة في حلقة من برنامج «SNL بالعربي».

وظهرت «منة» وهي تجيب عن سبب عدم زواجها حتى الآن حين وجهت لها السؤال الفنانة الشابة ميرنا جميل، ثم الفنان طوني ماهر، اللذين يقدمان البرنامج «ماتحوزتيش ليه لحد دلوقتي؟ العطلة منين؟».

وردت «منة»: «نصيب.. محدش بياخد أكثر من نصيبه» ومع إعادة توجيه السؤال لها، ردت «منة» من خلال أغنية قدمتها ورقصت عليها «تربست الباب.. والمفتاح خبيته».

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الوسوم :snl بالعربي الزواج فريق SNL بالعربي منة شلبي2020-09-07

عن shady zaabl

كاتب صحفي مصري مهتم بالمواقع الإلكترونية وإدارتها وكتابة المقالات في جميع الأقسام وذو خبرة في الصحافة والإعلام والمحتوى لـ 5 سنوات وفقً لدراسة أكاديمية وتطبيق عملي .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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