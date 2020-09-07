شاهد.. رجاء حسين تنهار بالبكاء في جنازة عايدة كامل (صورة)

انهارت الفنانة رجاء حسين في جنازة الفنانة عايدة كامل، حيث ظهرت أثناء الجنازة وهي تبكي. وتمت مراسم عزاء الفنانة عايدة كامل،بمدافن الأسرة في طريق الواحات وذلك منعا للإختلاط لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. يذكر أن الفنانة عايدة كامل توفت صباح اليوم، وذلك عن عمر ناهز الـ89 عاما والتي قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية.

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