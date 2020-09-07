بفستان وردي.. أحدث ظهور لـ ريهام عبدالغفور

شاركت الفنانة ريهام عبدالغفور، جمهورها بمجموعة من الصور والجديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهرت "عبدالغفور" في الصور باطلاله بسيطة ورقيقة، وارتدت فستان باللون الوردي، وعلقت على الصور قائلةَ:" ل سنة في العمر بتعدي الواحد اولوياته بتتغير ونظرته للحياه بتختلف وبيقدر اكتر النعم اللي عنده شكرًا لكل الناس اللي افتكرت عيد ميلادي".

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال ريهام عبدالغفور الدرامية مسلسل "زي الشمس"، الذي تم عرضه في السباق الرمضاني لعام 2019، وشارك في بطولته دينا الشربيني، أحمد صلاح السعدني، دينا الشربيني، سوسن بدر، أحمد داوود، عمر السعيد، ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز، ﺗﺄﻟﻴﻒ مريم نعوم.

جدير بالذكر أنه ريهام عبدالغفور، ظهرت في فيلم "صاحب المقام" الذي حقق نجاحا كبيرا، ونال اعجاب العديد من الجمهور، منذ طرحه في موسم عيد الأضحي الماضي عبر منصة "شاهد".

