حيث ظهرت "عبدالغفور" في الصور باطلاله بسيطة ورقيقة، وارتدت فستان باللون الوردي، وعلقت على الصور قائلةَ:" ل سنة في العمر بتعدي الواحد اولوياته بتتغير ونظرته للحياه بتختلف وبيقدر اكتر النعم اللي عنده شكرًا لكل الناس اللي افتكرت عيد ميلادي".
وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال ريهام عبدالغفور الدرامية مسلسل "زي الشمس"، الذي تم عرضه في السباق الرمضاني لعام 2019، وشارك في بطولته دينا الشربيني، أحمد صلاح السعدني، دينا الشربيني، سوسن بدر، أحمد داوود، عمر السعيد، ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز، ﺗﺄﻟﻴﻒ مريم نعوم.
جدير بالذكر أنه ريهام عبدالغفور، ظهرت في فيلم "صاحب المقام" الذي حقق نجاحا كبيرا، ونال اعجاب العديد من الجمهور، منذ طرحه في موسم عيد الأضحي الماضي عبر منصة "شاهد".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بفستان وردي.. أحدث ظهور لـ ريهام عبدالغفور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.