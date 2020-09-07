شاهد.. أحدث جلسات تصوير نور ابنة الهضبة

وظهرت نور عمرو دياب، بشيميز إسود وشهر منسدل على كتفها وأبهت متابعيها حيث تفاعل مع الصورة عدد من الجمهور من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "عسل،"روعة"، "حبيبي يا نور العينط.
يذكر أن عمرو دياب، طرح مؤخرا أغنيته "يا بلدنا يا حلوة" والتي حققت نجاحا كبيرا عقب طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
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