فن ومشاهير

شاهد.. أحدث جلسات تصوير نور ابنة الهضبة

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شاركت نور ابنة الهضبة عمرو دياب، صورة من أحدث جلسات تصوير لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نور عمرو دياب، بشيميز إسود وشهر منسدل على كتفها وأبهت متابعيها حيث تفاعل مع الصورة عدد من الجمهور من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "عسل،"روعة"، "حبيبي يا نور العينط.

يذكر أن عمرو دياب، طرح مؤخرا أغنيته "يا بلدنا يا حلوة" والتي حققت نجاحا كبيرا عقب طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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