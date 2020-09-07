ونشر كريم محمود عبد العزيز عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له ظهر فيها برفقة والده الراحل الفنان محمود عبد العزيز، ووالدته وشقيقه، وكان كريم وشقيقه في هذا الصورة أطفال، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهوره ومحبيه.
وكانت أخر أعمال كريم محمود عبد العزيز فيلم "اطلعولى برة" الذى عرض في السينما عام 2018، للمخرج وائل احسان، وتأليف طارق الأمير وفادى أبو السعود، وشارك في بطولة العمل كل من الفنان خالد الصاوى وبيومى فؤاد وملك قورة وأشرف عبد الباقى وأخرون من النجوم.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر شاهد.. صورة نادرة للراحل محمود عبد العزيز برفقة عائلته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.