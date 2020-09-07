بهذه الطريقة.. أحمد آمين يحتفل بانتهاء فصل الصيف

ونشر أحمد آمين عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، من كواليس إحدى أعماله الفنية، وهو يرقص، وعلق قائلاً"باقى ١٤ يوم على نهاية فصل الصيف".
يذكر أن أخر أعمال أحمد أمين مسلسل "الوصية" كتب له السيناريو والحوار أيمن وتار، ومصطفى حلمى، ويخرجه خالد الحلفاوى، ويلعب بطولته أكرم حسنى، وريم مصطفى، وبهجت عدلى، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف ضمن أحداثه منهم محمد ممدوح وسارة سلامة وآخرين.
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