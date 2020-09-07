تلقت سما المصري ، حكم جديد من محكمة جنح مستأنف القاخرة الإقتصادية، حيث عدل الحكم عليها بـ3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه لـ الحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه زذلك بسبب اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور. وعقب سماع سما المصري الحكم انهارت في البكاء وتعرضت لحالة إغماء قائله: " "حياتى ادمرت حرام عليكم، والله مظلومة، أنتوا بتعملوا فيا كده ليه"، فيما قامت قوات الأمن بنقل المتهمة لمحبسها بسجن النساء داخل عربة الترحيلات". يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامى منصور، كانت قد قضت بمعاقبة سما المصرى بالحبس 3 سنوات و300 ألف جنيه غرامة، وذلك لإتهامها بالنحريض على الفسق والفجور.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر سما المصري تنهار في البكاء عقب تخفيف حكم عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.