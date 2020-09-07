سما المصري تنهار في البكاء عقب تخفيف حكم عليها

وعقب سماع سما المصري الحكم انهارت في البكاء وتعرضت لحالة إغماء قائله: " "حياتى ادمرت حرام عليكم، والله مظلومة، أنتوا بتعملوا فيا كده ليه"، فيما قامت قوات الأمن بنقل المتهمة لمحبسها بسجن النساء داخل عربة الترحيلات".
يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامى منصور، كانت قد قضت بمعاقبة سما المصرى بالحبس 3 سنوات و300 ألف جنيه غرامة، وذلك لإتهامها بالنحريض على الفسق والفجور.
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