أحمد حلمي ضيف اولى حلقات "صاحبة السعادة" الموسم الجديد

أعلنت الفنانة إسعاد يونس، عن بدأ موسم جديد من برنامجها الشهير "صاحبة السعادة"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث شوقت "يونس" جمهورها بضيف أولى حلقتها فى برنامجها، حيث نشرت صورة الفنان الذى ستستضيفه بعد إجراء تعديل واستبدال وجهه بالفنان العالمى جونى ديب.

ويكون الضيف الفنان أحمد حلمي، حيث من المعروف أن حلمى قليل الظهور فى الإعلام، وهو ما يعد مفاجأة كبيرة للبرنامج.

ومن المقرر أن يستعرض أحمد حلمى بدايته الفنية خلال البرنامج، كذلك شغفه وحبه للسينما، ولماذا لم يقدم على تجربة التليفزيون، فضلا عن برامجه للأطفال وأشياء جديدة لم يفصح عنها من قبل.

