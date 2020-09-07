ونشر محمد ممدوح عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لأهل السودان، وعلق قائلاً"
السودان بلد وشعب شقيق محتاج ويستحق دعم كل واحد فينا، زيه زي أي دولة دعمناها قبل كده ..حتى ولو بدعوة من القلب ..ربنا يعينهم ويصبرهم ويخرجهم من الكارثة اللى هما فيها".
يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد ممدوح، مسلسل "قابيل"، للمخرج كريم الشناوي، تأليف مصطفى صقر، سيناريو وحوار محمد عزالدين، وشارك في بطولة المسلسل محمد فراج، أمينة خليل، علي الطيب، أحمد كمال، نهى عابدين.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر محمد ممدوح يطلب من جمهوره الدعاء لأهل السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.