فن ومشاهير

محمد ممدوح يطلب من جمهوره الدعاء لأهل السودان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
حرص الفنان محمد ممدوح على مواساة أهل السودان، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر محمد ممدوح عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لأهل السودان، وعلق قائلاً"
السودان بلد وشعب شقيق محتاج ويستحق دعم كل واحد فينا، زيه زي أي دولة دعمناها قبل كده ..حتى ولو بدعوة من القلب ..ربنا يعينهم ويصبرهم ويخرجهم من الكارثة اللى هما فيها".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد ممدوح، مسلسل "قابيل"، للمخرج كريم الشناوي، تأليف مصطفى صقر، سيناريو وحوار محمد عزالدين، وشارك في بطولة المسلسل محمد فراج، أمينة خليل، علي الطيب، أحمد كمال، نهى عابدين.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر محمد ممدوح يطلب من جمهوره الدعاء لأهل السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا