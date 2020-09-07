عائشة بن أحمد تبهر جمهورها بإطلالة جديدة.. شاهد

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". وعلقت عائشة قائلة "لا تندم على أي شيء جعلك تبتسم" . ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالآتى: قمر الكوكب - النجمة - ما شاء الله تجنن اقرأ أيضا:

بملابس محتشمة.. عائشة بن احمد بإطلالة تجذب قلوب متابعيها.. شاهد وشاركت عائشة بن أحمد فى بطولة فيلم " توأم روحي" و يدور الفيلم في إطار رومانسي، يقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

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