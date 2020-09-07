ريهام عبد الغفور توجه رسالة إلى كل من هنأها بعيد ميلادها.. شاهد

وعلقت ريهام على الصورة قائلة: "كل سنة في العمر بتعدي الواحد أولوياته بتتغير ونظرته للحياه بتختلف وبيقدر اكتر النعم اللي عنده ... شكرًا لكل الناس اللي افتكرتني في عيد ميلادي".
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أحمد السعدني يهنئ ريهام عبد الغفور بعيد ميلادها
واحتفلت أمس ريهام عبد الغفور بعيد ميلادها، وأكملت أمس عامها الـ42، فهي من مواليد 6 سبتمبر 1978.
يذكر أن ريهام عبد الغفور تزوجت مرتين الأولى من رجل أعمال وأنجبت منه ابنها يوسف، ثم انفصلت عنه وتزوجت من شريف الشبكشي، وأنجبت منه ابنها الثاني فاروق.
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