ريهام عبد الغفور توجه رسالة إلى كل من هنأها بعيد ميلادها.. شاهد

وجهت الفنانة ريهام عبد الغفور رسالة شكر إلى كل من هنأها بعيد ميلادها، مع نشر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت ريهام على الصورة قائلة: "كل سنة في العمر بتعدي الواحد أولوياته بتتغير ونظرته للحياه بتختلف وبيقدر اكتر النعم اللي عنده ... شكرًا لكل الناس اللي افتكرتني في عيد ميلادي".

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واحتفلت أمس ريهام عبد الغفور بعيد ميلادها، وأكملت أمس عامها الـ42، فهي من مواليد 6 سبتمبر 1978.

يذكر أن ريهام عبد الغفور تزوجت مرتين الأولى من رجل أعمال وأنجبت منه ابنها يوسف، ثم انفصلت عنه وتزوجت من شريف الشبكشي، وأنجبت منه ابنها الثاني فاروق.