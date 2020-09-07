ربنا يعدى المحنة.. مصطفى خاطر يعزى الشعب السوداني

حرص الفنان مصطفى خاطر على إرسال التعازى للشعب السوداني الشقيق حيث نشر بوستر "من قلبي سلام للخرطوم" من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكتب خاطر مساندًا إياهم: "خالص التعازى لشعب السودان الطيب وربنا يعدى المحنة".

ويجدر بالذكر أن السودان الشقيق يشهد فيضانات نتيجة كميات الأمطار الغزيرة التي سجلت أرقاما قياسية، وخلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة، ما دفع السلطات هناك إلى اعتبار البلاد كلها منطقة كوارث طبيعية وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، بسبب الارتفاع القياسي لمنسوب المياه.

وأكد الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب على تضامنه ومساندته للسودان الشقيق في مواجهة الفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخرا وتسببت في خسائر بشرية ومادية كبيرة.

صرح بذلك اليوم الاثنين غسان غصن الامين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، مشيرًا في رسالته إلى قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال السودان برئاسة المهندس يوسف عبدالكريم إلى أن الاتحاد الدولي الذي يمثل 100 مليون عامل عربي لديه الثقة الكاملة في السودان الشقيق شعبًا وعمالًا في العمل المشترك من أجل مواجهة كل التحديات والأوبئة المختلفة.