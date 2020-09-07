جدل على السوشيال ميديا بسبب صورة لـ حنان ترك.. اعرف الحكاية

وانكر البعض ان هذه الصورة قد تكون لابنة حنان ترك التي تحرص دائما على الحفاظ على خصوصية حياتها الشخصية والزوجية.
قرّرت حنان ترك، في عام 2006 ارتداء الحجاب، واستمرت في عملها بالفن وقدّمت مسلسلات "أولاد الشوارع، هانم بنت باشا، نونة المأذونة، أخت تريز"،
يذكر أن أخر أفلامها "المصلحة" مع النجم احمد عز، ولعبت به دور زوجة الضابط حمزة الذي جسده الفنان أحمد السقا.
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