نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصاله تعود للسوشيال ميديا بإطلالة متألقة في المقال التالي
وشاركت الفنانة أصالة صورة من أحدث جلسات تصوير لها وكتبت تعليقا على الصورة قائله: "قلبي يصلّي حامدًا نعمة المحبّة والاحترام، أُصلّي امتنانًا لثقتكم ودعمكم اللذين يبقيانني دومًا في حالة أمل وسعي للأفضل وإصرار على الوقوف مهما بلغت الآلامّ، هذا العمل بالذّات، هو روحي متجسّدة، هو عمري فائض بالنِّعم الآتية والجديدة، فيضٌ منسكبٌ من المشاعر تخيّلته وعشت من خلال أحداثه حالاتٍ أخرجتني من أنفاقٍ كادت تؤول بي للتردّي، لكنّي نجوْت. صدّقت كلّ قصّة وتخيّلتها ورسمت لكلّ أغنية في البال سيّدةً لها صفات وملامح وأداء لا يُشبه أحدًا غير الّذي في خيالي".
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