مصفى خاطر يوجه رسالة للشعب السوداني

حيث نشر "خاطر" بوستر "من قلبي سلام للخرطوم" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلق علي الصورة قائلاَ:" خالص التعازى لشعب السودان الطيب وربنا يعدى المحنة".
في سياق متصل، شهدت السودان الشقيق فيضانات نتيجة كميات الأمطار الغزيرة التي سجلت أرقاما قياسية، وخلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة، ما دفع السلطات هناك إلى اعتبار البلاد كلها منطقة كوارث طبيعية وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، بسبب الارتفاع القياسي لمنسوب المياه.
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