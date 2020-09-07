مصفى خاطر يوجه رسالة للشعب السوداني

حرص الفنان مصطفى خاطر، على إرسال التعازي للشعب السوداني الشقيق وذلك بسبب الفيضانات التي ادت الى غرق الكثير من أهلها. حيث نشر "خاطر" بوستر "من قلبي سلام للخرطوم" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلق علي الصورة قائلاَ:" خالص التعازى لشعب السودان الطيب وربنا يعدى المحنة". في سياق متصل، شهدت السودان الشقيق فيضانات نتيجة كميات الأمطار الغزيرة التي سجلت أرقاما قياسية، وخلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة، ما دفع السلطات هناك إلى اعتبار البلاد كلها منطقة كوارث طبيعية وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، بسبب الارتفاع القياسي لمنسوب المياه.



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