منحت أكاديمية كمبريدج للعلوم والتكنولوجيا، الزميل هشام الشريف الصحفي بدار الهلال، بمجلة المصور، والمستشار الإعلامي لنقابة الإعلاميين، درجة الدكتوراة الفخرية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، لجهودة المتميزة في مجال الاعلام والاتصال، في تخصص صحافة.
وذلك استنادًا لقرار رئيس مجلس إدارة أكاديمية كمبريدج للعلوم والتكنولوجيا، وقامت الدكتورة ياسمين سليمان بتسليم الزميل هشام الشريف شهادة الدكتوراه، في حفل أقامتة الأكاديمية لتكريم عدد من رموز الإعلام.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر منح هشام الشريف الدكتوراة الفخرية من أكاديمية كمبريدج للعلوم والتكنولوجيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.