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منح هشام الشريف الدكتوراة الفخرية من أكاديمية كمبريدج للعلوم والتكنولوجيا

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منحت أكاديمية كمبريدج للعلوم والتكنولوجيا، الزميل هشام الشريف الصحفي بدار الهلال، بمجلة المصور، والمستشار الإعلامي لنقابة الإعلاميين، درجة الدكتوراة الفخرية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، لجهودة المتميزة في مجال الاعلام والاتصال، في تخصص صحافة.

وذلك استنادًا لقرار رئيس مجلس إدارة أكاديمية كمبريدج للعلوم  والتكنولوجيا، وقامت الدكتورة ياسمين سليمان بتسليم الزميل هشام الشريف شهادة الدكتوراه، في حفل أقامتة الأكاديمية لتكريم عدد من رموز الإعلام.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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