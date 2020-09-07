بعد رحيلها ..من هو زوج الراحلة عايدة كامل

توفيت اليوم الفنانة القديرة عايدة كامل، عن عمر يناهز 89 عاما بعد صراع طويل مع المرض، واستطاعت عايدة أن تترك خلفها محصلة من الأعمال الفنية المميزة.

وتزوجت الفنانة عايدة كامل من الفنان الراحل محمود عزمي، ونجلها هو الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

يذكر أن الفنانة الراحلة عايدة كامل أعلنت عن مرضها في منتصف أغسطس الماضي، حيث كتبت عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "يا رب انت الشافي أعطني الصحة والعافية، وردني إلى ابني وأسرتي وكل حبايبي وأنا في أتم صحة وعافية محتاجة دعائكم أنا في طريقي للمستشفى دمتم لي".