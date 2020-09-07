مصطفى شعبان عن فيضان السودان.. "اللهم احفظ اخواتنا في السودان"

حرص الفنان مصطفى شعبان، على إرسال التعازي للشعب السوداني الشقيق وذلك بسبب الفيضانات التي ادت الى غرق الكثير من أهلها. حيث نشر "شعبان" صورة للفيضانات عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر"، وعلق علي الصورة قائلاَ:" قلوبنا معكم اللهم احفظ اخواننا فى السودان #السودان_فيضان2020 ". في سياق متصل، شهدت السودان الشقيق فيضانات نتيجة كميات الأمطار الغزيرة التي سجلت أرقاما قياسية، وخلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة، ما دفع السلطات هناك إلى اعتبار البلاد كلها منطقة كوارث طبيعية وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، بسبب الارتفاع القياسي لمنسوب المياه.



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