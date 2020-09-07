بعد رحيلها ..تعرف على أبرز أعمال عايدة كامل الفنية

توفيت اليوم الفنانة القديرة عايدة كامل، وتعد عايدة من فنانات الزمن الجميل، الذى استطاعوا أن يتركوا بصمة خلال مشوارهم الفني.
وشاركت عايدة في بداية طريقها الفنى في عدة مسلسلات إذاعية، منها "حارة ستي"، "حبيبي خد بإيدي"، "جواز بالجملة"، "المماليك"، "الكنفاني"، "الدجال"، "الحب كده"، "البحث عن شمندل".
كما قدمت عدة أعمالًا سينمائية أبرزها: "لحن الخلود"، "الوسادة الخالية"، "موعد مع المجهول"، "الطريق المسدود"، غيرها.
وتألقت عايدة في عدة مسلسلات، منها "القاهرة والناس"، "على باب زويلة"، "شجرة اللبلاب"، "عيلة الدوغري"، "بين القصرين"، "هوانم جاردن سيتي".
كما أنها شاركت في مسرحيات، أبرزها "ليلة من الليالي"، "حكاية جواز"، "خطف مراتي".
ورحلت الفنانة الكبير عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 89 عاما، بعد صراع مع المرض.
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