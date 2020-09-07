لهذا السبب ..عايدة كامل اشتكت من الوسط الفني

رحلت الفنانة عايدة كامل عن عالمنا صباح اليوم الاثنين عن عمر ناهز 89 عاماً، بعد تعرضها لوعكة صحية الشهر الماضى ونقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات لتمكث 3 أسابيع، وبعدها تلفظ أنفاسها الأخيرة وتنتقل إلى السماء.
وكانت الفنانة الراحلة قد كشفت مؤخراً أنها تمر بوعكة صحية صعبة، وتعانى من تجاهل أصدقائها فى الوسط الفنى، ولم تجد دعما منهم معنوياً.
يذكر أن الراحلة قدمت ما يقرب من 120 عملاً فنياً بين التلفزيون والسينما والإذاعة وتعاونت فيها مع العديد من النجوم الكبار مثل اسماعيل ياسين ومحمد فوزى وفريد الأطرش وفاتن حمامة وشادية وماجدة وعمر الشريف وغيرهم.
ومن أبرز أفلامها "ست الحسن"، "ورد الغرام"، "لحن الخلود"، "نت الهوى"، "رقصة الوادع"، "حدث ذات ليلة"، "موعد مع المجهول"، "اسماعيل ياسين فى الطيران"، "حدث ذات ليلة"، "الانثى والذئاب" و"اسكندرية ليه".
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