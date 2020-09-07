بـ الجلابية الصعيدى.. أحمد حلمى ضيف صاحبة السعادة.. فيديو

وعلق حلمي قائلا: " استنوني في صاحبة السعادة مع الرائعة إسعاد يونس قريبا ".
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وشارك في بطولته منة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وعبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي
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