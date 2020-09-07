بـ الجلابية الصعيدى.. أحمد حلمى ضيف صاحبة السعادة.. فيديو

أعلن الفنان أحمد حلمى عن ظهوره في برنامج صاحبة السعادة الذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس ونشر حلمي فيديو وظهر فيه مرتديا جلابية صعيدى وذلك من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام . وعلق حلمي قائلا: " استنوني في صاحبة السعادة مع الرائعة إسعاد يونس قريبا ". الجدير بالذكر أن أحمد حلمي، عرض له في السينما مؤخرا فيلم "خيال مآتة". اقر ايضا : وشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي ‏فؤاد ‏ولطفي لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي

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