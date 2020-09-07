وجودها بيكملني ويطمنى.. إيمان العاصي تبعث رسالة حب لابنتها

شاركت الفنانة إيمان العاصي، صورة جديدة ظهرت فيها بصحبة ابنتها، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
وكتبت العاصى معلقة على الصورة: "وجودها بيكملني ويطمنى ويحسسني ويخليني مَش حاسة انه ناقصني حاجة في الدنيا ..هى طاقة انا وحب وحياه بالنسبة لي ..بتحس بيا وبقلبي من غير ما اتكلم ..حنينا على كل الناس حقيقية في مشاعرها ربنا خلق فيها حاجة مَش في حد ...بحبك يا نص الخير اللى فيا ".
يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي كان مسلسل «بخط الإيد»، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.
المسلسل بطولة أحمد رزق، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، ودارت أحداثه في 45 حلقة.
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