نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز هوانم جاردن سيتي.. تعرف على البدايات الفنية للفنانة عايدة كامل في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - رحلت عن عالمنا اليوم الفنانة الكبيرة عايدة كامل، وهي من أبرز المسلسل الشهير "هوانم جاردن سيتي".
بدأت عايدة كامل، مشوارها الفني في أربعينيات القرن الماضي، وعملت بطلة لفرقة يوسف وهبي، ثم انتقلت لتكون بطلة فرقة إسماعيل ياسين.
اكتشفت موهبتها الفنية من خلال المسرح المدرسي، ثم اكتشفها الفنان حسين فياض فقدمها في عدد من برامج الأطفال مثل البرنامج الشهير "بابا شارو"، واستمرت لفترة طويلة في تقديم البرامج والمسلسلات الاذاعية.
التحقت بالجامعة ودرست العمل بالإذاعة وحصلت على درجة البكالوريوس في مجال التقديم الإذاعي، ثم التحقت بالمعهد العالي للتمثيل
شاركت في الخمسينيات في مجموعة من الأفلام منها "لحن الخلود"، و"على أد لحافك"، و"موعد مع المجهول"، و"إسماعيل يس في الطيران" و" إسكندرية ليه".
وانتقلت إلى الدراما لتشارك في عدد من المسلسلات المتميزة منها "غاضبون وغاضبات"، و"اللص الذي أحبه"، و"هوانم جاردن سيتي".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أبرز هوانم جاردن سيتي.. تعرف على البدايات الفنية للفنانة عايدة كامل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.