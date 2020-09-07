التشكيلية مياسة الرئيسية تجسد شغفها الفني في الأبواب والشبابيك التراثية تنوعت تجربتها بين الواقعية والتأثيرية

كتب- خالد بن خليفة السيابي:

بدأت الفنانة التشكيلية مياسة بنت عبد العزيز الرئيسية بالمدرسة الواقعية في تجربتها بالألوان المائية والزيتية والإكريلك .. حيث الأعمال الفنية التي جسدت الواقع من منظور الفنان للعالم وما يحتويه من تفاصيل، ومع تقدم تجربتها التشكيلية المتنوعة بين الواقعية والتأثيرية، انتقلت هذه المدرسة من أسلوب التعبير الوصفي للطبيعة إلى التعبير عنها باستخدام إسقاطات الضوء، وماتخلقه من تأثيرات.

مياسه الرئيسية هي عضو في الجمعية العمانية للفنون التشكيلية منذ عام 2001م وبعدها بعام شاركت في أولى نسخ مسابقة الشباب التي تقيمها الجمعية بشكل سنوي، وحصدت من خلالها المركز الثالث، وبعدها توالت مشاركاتها سواء في حلقات العمل والمسابقات والمعارض التي تقيمها الجمعية العمانية للفنون التشكيلية أو في مسابقات مراسم الشباب بالسلطنة، كما شاركت في معارض خليجية ودولية وقامت بزيارة عدد من العواصم والمدن، وتبقى أهم محطة لها ألمانيا حيث تعرفت على أهم أسرار الفن التشكيلي المعاصر واطلعت من خلال هذه الزيارة على العديد من الأعمال والتي احتضنتها صالات العرض.

حول محطات حياتها الفنية ومشاركاتها الداخلية والخارجية تقول مياسة الرئيسية: الشخصيات الكرتونية من أهم الأسباب التي دفعتني إلى عالم الرسم حيث كنت أرسم كل شخصية كرتونية أمامي سواء عبر القنوات التلفزيونية أو عبر المجلات والكتب بعدها تطورت التجربة وأصبحت أرسم الزخرفات والمناظر الطبيعية بكافة أشكالها، وفي حقيقة الأمر يستهويني رسم الأبواب والشبابيك التراثية القديمة وأعشق الحارات القديمة بسككها الضيقة ومنازلها المتلاصقة التي تنتشر في معظم ولايات السلطنة مما يظهر التلاحم والترابط في مجتمعنا العماني الأصيل وأجسد كل ماذكر في أعمالي باستخدام الفرشاة وأحيانا بالسكين حين أقوم بإدخال بعض التقنيات وخصوصا الزخرفات بمواد مختلفة بعيدا عن الألوان كما اني أضيف لها أسلوب التشكيلات الحروفية التي أميل لها كثيرا في الفترة الأخيرة.

وأضافت (الرئيسية) : طموحي أن أتدرج في أسلوبي إلى أن أصل للمدرسة التجريدية بعدما أتعرف على جميع أسرارها وتفاصيلها الفنية، لاني أدرك أن عالم الفن التشكيلي يتطور بشكل كبير ومذهل، ويحتاج من الفنان أن يواكب هذا التقدم ليخرج بعدد من الأعمال التي يفتخر بها طوال مسيرته الفنية.