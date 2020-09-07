السلطنة تحصد الجائزة الشرفية والمركز الخامس في بينالي التصوير الضوئي بروسيا

حسان الغيلاني يخطف الميدالية الذهبية

مسقط ـ الوطن:

حصلت السلطنة ممثلة بالجمعية العمانية للتصوير الضوئي بوزارة الثقافة والرياضة والشباب على الجائزة الشرفية والمركز الخامس في البينالي الـ 20 لتصوير الطبيعة للصور المطبوعة بروسيا بمجموع 155 نقطة والذي يقيمه الاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي “الفياب”كل عامين على مستوى الدول الاعضاء؛ فيما حصل المصور حسان الغيلاني على الميدالية الذهبية على المستوى الفردي في نفس الثيم بصورة بعنوان (شجرة العلعلان). حيث تشارك كل دولة من دول الأعضاء بعشر صور لعشرة مصورين لكل مصور صورة واحدة، وقد شاركت الجمعية بثيم (مناظر من الطبيعة العمانية) في البينالي للأعضاء المصورين، وتمثلوا في كل من المصور حسان الغيلاني وأيمن البلوشي، وشاذان السيابي، وعبدالرحمن الهنائي، وعبدالرحمن الأغبري، وعبدالله الحضرمي، وفناني الفياب هيثم الشنفري، وأنس الذيب، ومحمد الزدجالي، وقاسم الفارسي.

وكانت الأشجار المحور الرئيسي لجميع الصور المشارك بها. وقد شاركت 30 دولة من أعضاء الاتحاد، وتصدرت ايطاليا المركز الأول في البينالي بمجموع 181 نقطة وحصلت على كأس العالم في محور تصوير الطبيعة متقدمة على جنوب افريقيا بفارق نقطتين التي نالت الجائزة الثانية، فيما حصلت روسيا على المركز الثالث بـ174 نقطة، وبريطانيا على المركز الرابع بـ 172 نقطة، والسلطنة على المركز الخامس بـ 155 نقطة، وايرلندا على المركز السادس بـ 154 نقطة، ثم بلجيكا على المركز السابع بـ 153 نقطة، وصربيا في المركز الثامن بـ 152 نقطة، والمانيا في المركز التاسع بـ 146 نقطة، واسبانيا في المركز العاشر بـ 142 نقطة

وتحرص السلطنة ممثلة في وزارة الثقافة والرياضة والشباب على المشاركة في بيناليات التصويرالضوئي التي ينظمها الاتحاد كل عامين، وقد حصدت في السنوات الاخيرة على مراكز متقدمة مشرفة وميداليات متنوعة لأعضائها المصورين الأمر الذي جعل السلطنة بشبابها المصورين تحتل موقعا متميزا على خريطة فن التصوير الضوئي في العالم.

ويعرف البينالي الخاص بمجال التصوير الضوئي بأنه نوع من المعارض الفنية الدولية تقام كل عامين في دولة من دول أعضاء الاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي تعرض فيه أعمال الدول الأعضاء حيث تشارك كل دولة بعشر صور تحت ثيم معين، وفي نهاية كل بينالي تقوم اللجنة المنظمة باختيار الدول الفائزة بالإضافة للفنانين الفائزين بجائزة الاعمال الفردية ويتم تقليدهم بميداليات وجوائز.