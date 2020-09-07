وحقق الكليب نجاحا كبيرا، وحصد على 850 ألف مشاهدة، وهي من كلمات وألحان أحمد بهاء، وتوزيع محمد العرقان.
وتم تصوير كليب "سينجل" في النادي السويسري بمنطقة إمبابة، حيث تم بناء ديكور خاص داخل إحدى مباني النادي هناك، وتولى إخراج الكليب يوسف طايع في تجربته الإخراجية الأولى.
كلمات الأغنية:
رايحين زيارة عائلية ديك رومي وحاجات مقلية
ولسه هبدا أكل.. كل العيلة بصت لياوقالولي عايزين نفرح بيك ونجبلك بدلة شيك
كل ما نتقابل تيجوا تحاولوا تزنقوني بزهق
عايزين تجوزوني بس انتو بتلبسوني أحلق
طيب لو مش حتسيبوني حاولوا تفهموني
ممكن متفهموش بس حاولوا واعذروني
وده كان ردي
بس أنا عايز أبقى سينجل
علشان أبقى فاضي مينجل
وقد اختار أعضاء فرقة شارموفرز فكرة الكليب مع المخرج يوسف طايع ودارت فى إطار ظهورهم كفرقة من كبار السن، يدعمون فكرة العيش "سينجل" وقد لعب الماكياج دورا كبيرا فى تحولهم إلى كبار فى السن.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعد طرحه بساعات.. كليب "سينجل" لـ شارموفرز تريند "يويتيوب" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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