مقالات العقاد النادرة عن الفنون الجميلة في إصدار جديد عن هيئة الكتاب

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة دكتور هيثم الحاج على كتاب " عباس محمود العقاد - مقالات نادرة عن الفنون الجميلة " جمع وتحقيق: علاء عبد الحميد.

يعد الكتاب محاولة لتجميع كتابات المفكر والكاتب عباس محمود العقاد عن الفنون الجميلة؛ مما يفتح المجال أمام دراستها وتحليلها, لاستقراء تاريخ المشهد الفني المصري منذ بواكيره, ومحاولة فهم علاقة هذا التاريخ بشكل ممارسات الفن المعاصر الآن في مصر.

يحتوي الكتاب على دراسة عن العقاد وعلاقته بالفنون الجميلة بقلم علاء عبد الحميد, بعدها ينقسم الكتاب إلى قسمين, أولهما يحتوي على ثلاثين مقالة نادرة كتبها العقاد عن الفنون الجميلة. وثانيها يحتوي على ستة مقالات لكتاب آخرين عاصروا العقاد وكتبوا هذه المقالات كتعليق على فلسفاته الجمالية, ومنهم من دخل معه في سجالات فكرية حول الفن.

كما يحتوي الكتاب على فهرست ببليوجرافي لكتابات عباس محمود العقاد عن الفنون الجميلة, وذلك لإتاحة المعلومات للباحثين والمهتمين والراغبين في الاطلاع على كتابات العقاد المتصلة بالفنون الجميلة.

علاء عبد الحميد فنان بصري وكاتب, ولد عام ١٩٨٦ في الدقهلية, حصل على بكالوريوس الفنون الجميلة -قسم النحت- جامعة حلوان عام ٢٠٠٨ كما حصل على درجة الماجستير في ممارسات الفن المعاصر من جامعة جنيف كلية الفنون والتصميم عام ٢٠١٨