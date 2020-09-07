وعلق تامر حسنى على الصور قائلا " بعض الصور من البوم ((خليك فولاذي ))و فيلم ((مش أنا )) ".
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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تامر حسنى يشارك جمهوره صورا من ألبوم «خليك فولاذي» وفيلم «مش أنا» .. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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