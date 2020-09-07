نشر الفنان تامر حسنى، عدة صور له مع الفنان ماجد الكدوانى والفنان محمد العيسلى وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " . وعلق تامر حسنى على الصور قائلا " بعض الصور من البوم ((خليك فولاذي ))و فيلم ((مش أنا )) ". اقرا ايضا : يذكر أن حقق كليب «اختراع» لـ الفنان تامر حسني ، و الفنان محمود العسيلي ، 14 مليونا و57 ألف مشاهدة عبر يوتيوب؛ بعد طرحه عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 28 أغسطس. يذكر أن أغنية «اختراع» من كلمات: أحمد حسن راؤول، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: وسام عبد المنعم، أما الكليب فهو من إخراج تامر حسني نفسه

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تامر حسنى يشارك جمهوره صورا من ألبوم «خليك فولاذي» وفيلم «مش أنا» .. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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