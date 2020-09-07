زفاف نجمي مسرحية سلم نفسك بحضور المخرج خالد جلال

اقيم حفل زفاف نجمي مسرحية سلم نفسك احمد الشاذلي وهدير الشريف للدفعة الثالثة بمركز الابداع الفني، امس الاحد. وحرص المخرج خالد جلال على حضور حفل الزفاف وتهئنة العروسين ومشاركتهما هذه الفرحة. Advertisements سرحية "سلم نفسك" هى المسرحية الأشهر خلال الفترة الماضية وشاهدها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان فى دار الأوبرا المصرية بحضور وزراء وإعلاميين وعدد من النجوم والفنانين. اقرأ ايضا وكانت قد عرضت مؤخرا فى دولة تونس بمدينة صفاقس، وتم خلال عرضها تكريم المخرج الكبير خالد جلال ونالت المسرحية استحسان وإعجاب الجمهور التونسى.

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