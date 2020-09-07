إيه الحلاوة دى .. أحمد فهمى يخطف الأنظار باستايل صيفي جديد .. شاهد

شارك الفنان أحمد فهمى صورة جديدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام.

وتميز فهمى في اطلالته بملابس صيفية من أحدث الصيحات ونالت صورته العديد من إعجابات متابعيه، وجاءت أبرز التعليقات كالأتي :

" ايه الحلاوة دى بقااا ، منور يا فهمى ، حلو اوى كده ".

ويستعد أحمد فهمى لتصوير فيلمه الجديد "حلم سوسن" وذلك خلال الايام القليلة المقبلة حيث تم الاستقرار بشكل نهائى على فريق العمل والمخرج.

Advertisements

ويشارك فى بطولة الفيلم مع أحمد فهمى كل من روبى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنور مايان السيد وتأليف إيهاب بليبل وأحمد فهمى وأحمد الجندى والذى يقوم بإخراج الفيلم.

والفيلم تدور أحداثه فى اطار كوميدى حول حول عدد من المواقف التى يتعرض لها فى إطار فانتازى.

يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمى هو مسلسل "رجالة البيت" والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته اكرم حسنى وويزو وإخراج أحمد الجندى أيضًا.