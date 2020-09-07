نسخة جديدة من ألبوم صاحبة رأي.. تعرف على مفاجأة إليسا لجمهورها

وغردت اليسا قائلة :" سعيد لاعلان طرح نسخة محدودة من البوم صاحبة رأي قريبا .. تضم غلاف جديد وكل أغاني الألبوم بالإضافة إلى الاغاني المفضلة التي اصدرتها خلال مسيرة 20 عام .. من متحمس".

اقرأ ايضا

يعد ألبوم "صاحبة رأي" من إنتاج روتانا، هو الألبوم الثاني عشر في مسيرة المطربة اللبنانية إليسا التي تحتفل تزامنا مع صدوره بعامها العشرين فنيا.

ألبوم إليسا الجديد يتضمن 18 أغنية منوّعة، منها 12 أغنية باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية "مفاجأة" باللغة الفرنسية هي إعادة لأغنية النجمة الراحلة داليدا Mourir sur scène التي سبق أن أدتها على مسرح الأولمبيا الشهير في باريس عام 2019 ولاقت ترحيبا من الجمهور، ما شجع إليسا على إعادة تسجيلها.