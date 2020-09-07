نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلقة خاصة عن السنباطي في "الحياة اليوم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعرض برنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة "الحياة"، حلقة خاصة عن الموسيقار الكبير رياض السنباطي، وذلك يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً.

تأتي الحلقة في الذكرى الـ39 لرحيله لرحيل السنباطي لكشف رحلة استمرت سنوات قدم خلالها روائع الأعمال التي لازالت تستحوذ على اهتمام الجمهور والنقاد.

يستضيف البرنامج المطربة مي فاروق والموسيقار الدكتور محمد عبد الستار والدكتور زين نصار أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون، لكشف العديد من الأسرار عن رحلة الموسيقار الراحل وأهم محطاته الفنية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي تتناولها الحلقة.