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بصورة حنان ترك تثير الجدل على "السوشيال ميديا"

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بصورة حنان ترك تثير الجدل على "السوشيال ميديا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - آثارت الفنانة حنان ترك الجدل،في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انتشار صورة لها مع بنت صغيرة مما اعتقد البعض أنها ابنتها.

وأنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه هي ابنة الفنانة حنان ترك، وأن الحساب الذي شارك هذه الصورة مزيف حيث أن الفنانة حنان ترك تحرص دائما على كون حياتها الشخصية في مأمن من مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر ان الفنانة حنان ترك ارتدت الحجاب عام 2006 وقدمت مسلسل "أولاد الشوارع"،"نونا المأذونة" وعدد من الأعمال الفنية القيمة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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