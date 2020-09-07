فن ومشاهير

تعرف على أخر ماطلبته الراحلة عايدة كامل من جمهورها قبل الوفاة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

توفيت الفنانة عايدة كامل صباح اليوم الاثنين عن عمر ناهز 89 عاماً، بعد تعرضها لوعكة صحية الشهر الماضى ونقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات لتمكث 3 أسابيع، وبعدها تلفظ أنفاسها الأخيرة وتنتقل إلى السماء.

وكانت آخر ماطلبته الراحلة عايدة كامل، قبل وفاتها من جمهورها، هو الدعاء، حيث كتبت عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "يا رب انت الشافي أعطني الصحة والعافية، وردني إلى ابني وأسرتي وكل حبايبي وأنا في أتم صحة وعافية محتاجة دعائكم أنا في طريقي للمستشفى دمتم لي".

يذكر أن الراحلة قدمت عدة أعمالًا سينمائية أبرزها: "لحن الخلود"، "الوسادة الخالية"، "موعد مع المجهول"، "الطريق المسدود"، غيرها.

كما شاركت عايدة كامل في عدة مسلسلات، منها "القاهرة والناس"، "على باب زويلة"، "شجرة اللبلاب"، "عيلة الدوغري"، "بين القصرين"، "هوانم جاردن سيتي".

وشاركت الراحلة عايدة كامل في مسرحيات، أبرزها "ليلة من الليالي"، "حكاية جواز"، "خطف مراتي".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تعرف على أخر ماطلبته الراحلة عايدة كامل من جمهورها قبل الوفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا