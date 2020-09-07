توفيت الفنانة عايدة كامل صباح اليوم الاثنين عن عمر ناهز 89 عاماً، بعد تعرضها لوعكة صحية الشهر الماضى ونقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات لتمكث 3 أسابيع، وبعدها تلفظ أنفاسها الأخيرة وتنتقل إلى السماء.
وكانت آخر ماطلبته الراحلة عايدة كامل، قبل وفاتها من جمهورها، هو الدعاء، حيث كتبت عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "يا رب انت الشافي أعطني الصحة والعافية، وردني إلى ابني وأسرتي وكل حبايبي وأنا في أتم صحة وعافية محتاجة دعائكم أنا في طريقي للمستشفى دمتم لي".
يذكر أن الراحلة قدمت عدة أعمالًا سينمائية أبرزها: "لحن الخلود"، "الوسادة الخالية"، "موعد مع المجهول"، "الطريق المسدود"، غيرها.
كما شاركت عايدة كامل في عدة مسلسلات، منها "القاهرة والناس"، "على باب زويلة"، "شجرة اللبلاب"، "عيلة الدوغري"، "بين القصرين"، "هوانم جاردن سيتي".
وشاركت الراحلة عايدة كامل في مسرحيات، أبرزها "ليلة من الليالي"، "حكاية جواز"، "خطف مراتي".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تعرف على أخر ماطلبته الراحلة عايدة كامل من جمهورها قبل الوفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.