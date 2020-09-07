فن ومشاهير

خالد سرحان يكشف عن تفاصيل تأجيل فيلم "حريم كريم 2"

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انتشرت بعض الأنباء في بعض المواقع الصحفية، عن تجسيد الفنان خالد سرحان دور صاحب سوبر ماركت في فيلم "حريم كريم2".

وتواصل "دوت الخليج الفني" مع خالد سرحان لمعرفة تفاصيل دوره في فيلم "حريم كريم2" وقال أنه لم يتحديد موعد تصوير الفيلم حتى الآن.

وأضاف "سرحان" أنه لم يود الكشف عن دوره في فيلم "حريم كريم2" إلى أن يتم البدء في تصوير الفيلم.

يذكر أن فيلم "حريم كريم 2" تم تأجيله بسبب انتشار ، والذي شارك في بطولة الجزء الأول منه عدد من الفنانين أبرزهم مصطى قمر وريهام عبد الغفور وطلعت زكريا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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