خالد سرحان يكشف عن تفاصيل تأجيل فيلم "حريم كريم 2"

وتواصل "دوت الخليج الفني" مع خالد سرحان لمعرفة تفاصيل دوره في فيلم "حريم كريم2" وقال أنه لم يتحديد موعد تصوير الفيلم حتى الآن.
وأضاف "سرحان" أنه لم يود الكشف عن دوره في فيلم "حريم كريم2" إلى أن يتم البدء في تصوير الفيلم.
يذكر أن فيلم "حريم كريم 2" تم تأجيله بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي شارك في بطولة الجزء الأول منه عدد من الفنانين أبرزهم مصطى قمر وريهام عبد الغفور وطلعت زكريا.
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