مى حسن نقيب شرطة فى قوت القلوب من إخراج مجدى أبوعميرة

يعرض حاليا مسلسل قوت القلوب الجزء الثانى على قناة الحياة من السبت إلى الأربعاء وهو من إخراج المخرج الكبير مجدى أبوعميرة وإنتاج شركة سينرجى تامر مرسى . تقوم الفنانة الشابة مى حسن بدور النقيب فريدة وهى شخصية شرسة على جميع من حولها إلا أن تتغير شخصيتها بسبب الفنانة ماجدة زكى. مسلسل قوت القلوب الجزء الثانى إنتاج شركة سينرجى تامر مرسى تأليف محمد الحناوى بطولة ماجدة زكى رانيا فريد شوقى خالد زكى سهر الصايغ محمد انور شمم الحسن وكوكبة من النجوم ومن إخراج مجدى أبوعميرة .

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