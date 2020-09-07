العميد.. أحمد التهامى فى ظهور جديد بصحبة حسام حسن.. شاهد

نشر الفنان احمد التهامى صورة له مع نجم منتخب مصر سابقا حسام حسن من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :

منورين - العميد - كابتن مصر

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وشارك احمد التهامى فى فيلم " زنزانة 7 " و كان الفيلم يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

تدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز