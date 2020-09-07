أحدث ظهور لابنة سامو زين الشابة..والدها يحتفل بعيد ميلادها الـ20

الفنان سامو زين احتفل اليوم، الإثنين، الموافق 7 سبتمبر، بعيد الميلاد الـ20 لابنته الشابة أليكساندرا، وحرص على مشاركة الجمهور، بأحدث صورة لها، والتي خطفت بها أنظار متابعيه، حيث أن بعضهم تعجب من أن للفنان الشهير، ابنة شابة في هذا العمر.

سامو زين يحتفل بعيد ميلاد ابنته الـ20

وحرص سامو زين على توجيه رسالة حب لابنته، عبر حسابه على فيسبوك، وقال في تعليقه على الصورة: "اليوم هو يوم خاص لأنه اليوم الذي أتيت فيه إلى هذه الحياة وكنت أحملك بين ذراعي، لم أشعر أبدًا بهذه السعادة من قبل في حياتي".

وأضاف سامو زين: "لم أصدق أنني أنعمت بملاك، ابنة جميلة سترفع من حياتي.. كان عمري 20 عامًا فقط وهو أصغر منك الآن ولدي طفلة رقيقة مليئة بالطاقة والعاطفة والأحلام.. هذا هو سبب تسميتي لكِ بـ(أليكس) هل تعلمين ما معنى أليكس؟ هذا يعني بالنسبة لي مشاركة الحب مهما كانت الظروف".

رسالة مؤثرة من سامو زين لابنته أليكس

وتابع الفنان الشهير رسالته لابنته، وعبر عن مدى اشتياقه لها، حيث تعيش خارج الوطن العربي مع والدتها، فقال: "عزيزتي أليكس، لقد أحببتك في ذلك الوقت وسوف أحبك دائمًا ابنتي الجميلة.. عيد ميلاد سعيد إلى الحب الوحيد في حياتي أليكسندرا ابنتي الحلوة.. حلمي هو أن أراك وأمسك بك بين ذراعي وأخبرك كم اشتقت لك ومدى شعوري تجاهك وكم اشتاق لك".

واختتم سامو زين رسالته: "لا أعرف لماذا كانت لدي الشجاعة لأخبرك بهذا الآن ولكن الحقيقة دوت الخليج أنك لم تغيبي عن عقلي.. من كل قلبي أسأل الله أن يوفقك ويحفظك وأن تتحقق كل أمنياتك.. شيء أخير، تأكدي من أنني سأكون دائمًا بجانبك عندما تحتاجني وستظلين دائمًا قلبي وحبي".

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ومن المعروف أن ابنة سامو زين تعيش في إنجلترا، منذ انفصاله قبل سنوات عن والدتها التي رفضت أن تستقر معه في مصر وفضّلت البقاء هناك.

تفاصيل زواج وانفصال سامو زين عن والدة ابنته

وكان سامو قد ارتبط بفتاة تكبره في السن، عندما كان يبلغ من العمر 20 عامًا، وأنجب منها طفلته أليكساندرا، وانفصل الثنائي وقررت ابنته العيش رفقة والدتها، إلا أن سامو يحرص طوال الوقت على التعبير عن مدى محبته لها واشتياقه لرؤيتها، ومشاركة الجمهور بصورها باستمرار.

وكان سامو زين قد أعلن منذ 3 سنوات عن استقباله لنجله الصغير "محمد"، من زوجته الجديدة الإعلامية دينا صالح، ونشر عبر انستجرام تدوينة وقال فيها: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، اليوم ربنا رزقني بمحمد ولي العهد.. يارب بارك لي فيه واحفظه من كل شر أمين واجعله من الذرية الصالحة".