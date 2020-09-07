7 صور من جنازة عايدة كامل.. الحزن يسيطر على رجاء حسين والحضور ملتزمون بـ"الكمامة"

جنازة الفنانة عايدة كامل شيعت ظهر اليوم، الإثنين، من أمام أحد المستشفيات بمنطقة 6 أكتوبر، بحضور أفراد أسرتها وفي ظل غياب واضح للفنانين، فلم يحضر منهم إلا عدد قليل، ربطتهم بها علاقة زمالة وصداقة، ومن بينهم الفنانة رجاء حسين التي سيطرت عليها ملامح الحزن والتأثر لفقدان صديقتها.

رجاء حسين وأشرف زكي في جنازة عايدة كامل

وكانت الفنانة القديرة رجاء حسين دوت الخليج أبرز حضور جنازة الفنانة الراحلة عايدة كامل التي توفيت صباح اليوم عن عمر ناهز 89 عامًا بعد صراع مع المرض، كما حرص الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على حضور الجنازة، إضافة إلى الفنان شريف خير الله.

الإجراءات الوقائية تسيطر على جنازة عايدة كامل

والتزم عدد كبير من الحضور بجنازة الفنانة الراحلة، بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة الطبية خلال تشييع جثمان الراحلة إلى مثواها الأخير.

الفنانة عايدة كامل كانت قد رحلت عن عالمنا صباح اليوم الإثنين بعد تعرضها لوعكة صحية ودخولها المستشفى منذ ثلاثة أسابيع، وأثار خبر وفاتها حزناً كبيرا بين الجمهور ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد رسالتها الأخيرة المؤثرة وطلبها من الجميع بالدعاء لها بسبب إصابتها بأزمة صحية حيث كتبت قائلة عبر حسابها على فيسبوك :"يا رب ليس لي إلا أنت سبحانك.. رجاء لكل من يحمل لى ذرة من الحب أن يدعوا لى، أمر بظروف صحية صعبة فجأة وبدون أي مقدمات".

وكانت عايدة كامل قد رفضت منذ بداية عام 2000 المشاركة بأي عمل فني لعدم رضاها عن الأوضاع للساحة الفنية وقتها، وذلك على الرغم من أرشيفها الفني الكبير، وعبرت خلال تصريحات سابقة لها، عن مدى حزنها على ما يمر به الوسط الفني حاليًا.

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معلومات عن حياة عايدة كامل

وشاركت عايدة كامل التي ولدت عام 1931؛ منذ طفولتها ببرامج للأطفال حيث تم اكتشاف موهبتها الفنية مبكرا، بعدها أنهت دراستها الجامعية وعملت بالإذاعة وحصلت على درجة البكالوريوس في مجال التقديم الإذاعي، ثم التحقت بالمعهد العالي للتمثيل.

واشتهرت الفنانة الراحلة بقصة حبها القوية لزوجها الممثل الراحل محمود عزمي الذي رزقت منها بابنها الطبيب هشام عزمي، ولم تستطع التغلب على حزنها بعد وفاة زوجها عام 2011 بعد إصابته بهبوط حاد في الدروة الدموية، فحرصت خلال السنوات الأخيرة على تذكر زوجها من خلال تدوينات وكتابة الرثاء له عبر حسابها على موقع فيسبوك حتى قبل مرضها.

وأحيت عايدة ذكرى عيد ميلاد زوجها الراحل في شهر يونيو الماضي ونشرت صورة قديمة له وعلقت قائلة: "في مثل هذا اليوم من كل عام كنا نحتفل بعيد ميلادك واليوم نترحم عليك، ولكنها إرادة الله ولا راد لقضائه، اللهم اغفر لمن عشنا معهم أجمل السنين، اللهم اجمعنا بهم فى جنتك.. اللهم آمين... أتحدث عن الزوج وأبو ابني د هشام عزمي، المرحوم الفنان محمود عزمي.. رجاء وليس أمر أسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة".

وشاركت الفنانة الراحلة، في عدة أعمال شهيرة مثل "لحن الخلود"، و"اسماعيل ياسين في الطيران"، و"الوسادة الخالية"، "اسكندرية ليه؟" و"بنت الجيران" و"موعد مع مجهول" وغيرها.