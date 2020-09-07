فيديو تفاصيل جديدة عن مسلسل "موسى" لمحمد رمضان.. يصالح باسم سمرة بعد مشاجرتهما الشهيرة

محمد رمضان بدأ الاستعدادات للموسم الدرامي في رمضان 2021 من خلال مسلسل "موسى" الذي يشارك في بطولته مجموعة من النجوم والتي تعد مشاركة بعضهم مفاجئة بسبب خلافاتهم السابقة مع محمد رمضان.

محمد رمضان يكشف موعد تصوير مسلسل "موسى"

"موسى" عمل درامي جديد يشارك فيه الفنان محمد رمضان الذي كشف الكثير من تفاصيله في لقائه مع برنامج "إي تي بالعربي"، حيث أوضح النجم المصري أن العمل الجديد بدأ بالفعل الاستعداد له وأنه من المتوقع ان يتم تصوير المسلسل الجديد خلال الأسابيع المقبلة فقال: "من المتوقع أن نبدأ التصوير في نهاية أكتوبر أو بداية نوفمبر بسبب اقتراب شهر رمضان ونحن نسعى للانتهاء منه في أسرع وقت من أجل عرضه، ونتمنى أن ينال رضا الجمهور العربي".

A post shared by (@etbilarabi) on Sep 7, 2020 at 4:37am PDT

تفاصيل شخصية محمد رمضان في مسلسل "موسى"

محمد رمضان تحدث كذلك عن قصة المسلسل الجديد وأكد أنها تدور في إطار انساني، فقال: "شخصيتي في مسلسل (موسى) إنسانية وأقدم شخصية بإيجابياتها وسلبياتها فهو ليس ملاك ولا شيطان"، وتحدث محمد رمضان عن أبرز النجوم المشاركين معه في بطولة المسلسل الجديد فقال: "النجمة شيرين رضا، وياسمين رئيس، وباسم سمرة، هم من أبطال العمل الجديد، بالإضافة إلى أسماء كثيرة ولا أريد ان أنسى أحد من فريق العمل وأؤكد أنني فخور بالتعاون معهم والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة".

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أول تعاون بين محمد رمضان وباسم سمرة بعد خلافهما الأخير

باسم سمرة ومحمد رمضان قد تداول مستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي في شهر فبراير الماضي فيديو لأزمة وقعت بين النجمين في حفل زفاف أقيم بمصر، فحينما كان يؤدي محمد رمضان أغنية "مافيا" على المسرح ظهر الفنان باسم سمرة بجواره وبدأت بينهما مشادة كلامية مما تسبب في تدخل أحد القائمين على الحفل من أجل إنهائها، وقد تم تداول أكثر من فيديو للمشادة وظهر في بعضها أن الفنان باسم سمرة هو من سعى لاستفزاز الفنان محمد رمضان اثناء غنائه على المسرح، وبدأت سلسلة تصريحات متبادلة بين النجمين.

باسم سمرة خلال مكالمة هاتفية في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب طلب مناظرة تمثيلية مع الفنان محمد رمضان بعد تلك المشادة، لكن لم يرد الفنان محمد رمضان بشكل حاسم عن قبوله لهذا الأقتراح، حتى أعلن بشكل رسمي عن مشاركة الفنان باسم سمرة في بطولة مسلسل "موسى" فهل انتهت الأزمة بين النجمين؟ حيث يعتبر مسلسل "موسى" هو العمل الأول الذي يجمع الثنائي بعد تلك الأزمة.

"البرنس" هو آخر عمل شارك فيه الفنان محمد رمضان وقد تم عرضه في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا